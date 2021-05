Medio Oriente: gruppi palestinesi chiedono dimissioni direttore Unrwa a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ramo della Striscia di Gaza delle Forze nazionali e islamiche palestinesi, coalizione che raccoglie esponenti dei principali gruppi palestinesi, ha chiesto di sostituire “immediatamente” il commissario generale dell’Agenzia dell’Onu per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) nell’enclave, Matthias Schmale, e il suo vice, David De Bold. Secondo le Forze, Schmale sarebbe infatti diventato una personalità “a cui non è permesso di restare nella Striscia di Gaza, alla luce (…) delle sue pratiche ostili al nostro popolo e allineate con l’occupazione (Israele)”. Il gruppo continuerà a fare pressioni, insieme al popolo palestinese e “a tutti i settori della società e delle istituzioni”, per porre fine al mandato di “questo direttore irresponsabile e fallimentare”. In un’intervista all’emittente israeliana "Channel 12", Schmale ha recentemente affermato che i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza sono stati effettuati con “grande accuratezza” e che Israele “non ha bombardato obiettivi civili, tranne che in alcune occasioni”. (Res)