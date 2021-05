Siria: profughi del campo di Rukban senza aiuti internazionali da più di due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel campo profughi di Rukban, situato in Siria presso il confine con la Giordania e l’Iraq, non giungono aiuti umanitari internazionali da più di due anni. Lo ha detto al quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid” il direttore dell’ufficio comunicazioni dell’autorità che gestisce il campo, Mahmoud al Humaili. I contributi che arrivano derivano unicamente da “iniziative personali”, ha detto Al Humaili, e comprendono aiuti alimentari che bastano appena a sfamare una famiglia per una sola settimana. Secondo un attivista, Omar al Homsi, è particolarmente critica la situazione sanitaria del campo, dove la maggioranza delle famiglie soffre di una grave carenza di farmaci e dove il punto medico delle Nazioni Unite è chiuso da mesi. (Res)