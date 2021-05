Siria: plebiscito per Assad, rieletto presidente con il 95,1 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Siria, Bashar al Assad, è stato rieletto alla guida del Paese per un nuovo mandato presidenziale di sette anni, con il 95,1 per cento dei voti. Lo ha annunciato ieri sera il presidente dell’Assemblea del popolo, parlamento di Damasco, Hammouda Sabbagh. Il capo dello Stato è risultato vincitore della competizione elettorale con 13.540.860 preferenze, secondo i dati ufficiali, contro i 470.276 voti ottenuti dal candidato dell’opposizione, Mahmoud Mar’i (3,3 per cento), e i 213.968 consensi raccolti dall’ex ministro di Stato per gli Affari parlamentari, Abdullah Salloum Abdullah (1,5 per cento). Il dato ufficiale sull’affluenza, riportato dall'agenzia di stampa governativa "Sana", indica la partecipazione al voto del 78,64 per cento degli aventi diritto. (segue) (Res)