Siria: plebiscito per Assad, rieletto presidente con il 95,1 per cento dei voti (2)

- “Grazie a tutti i siriani per il loro alto patriottismo e la loro notevole partecipazione a questo evento nazionale”, ha dichiarato Assad a commento della vittoria. Secondo l'emittente "Sky News Arabia", nella notte sono stati registrati imponenti festeggiamenti nella capitale Damasco. I media governativi mostrano immagini di celebrazioni avvenute in diverse regioni del Paese, come le province meridionali di Daraa e Quneitra, il governatorato centrale di Hama e la regione settentrionale di Idlib. Festeggiamenti hanno avuto luogo anche in regioni non controllate dalle forze governative, come le province nord-orientali di Al Hasaka e Deir ez-Zor, poste in gran parte sotto il controllo dell'Amministrazione autonoma curdo-siriana. (segue) (Res)