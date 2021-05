Siria: governo intensifica bombardamenti contro terreni agricoli a Hama e Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze del governo siriano hanno effettuato ieri un nuovo bombardamento con proiettili d’artiglieria contro terreni agricoli situati nelle regioni di Jabal al Zawiya, nel sud del governatorato di Idlib, e della piana di Al Ghab, nell’ovest della provincia di Hama, in Siria. Secondo l’attivista Abdulrahman Issa, sentito dal quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, l’attacco condotto presso il villaggio di Al Fatira, a Jabal al Zawiya, ha causato il ferimento di almeno una persona, un pastore, e la morte di più di 40 capi di bestiame. Secondo fonti locali, le forze governative hanno intensificato i bombardamenti nell’area in concomitanza con il ritorno degli agricoltori nei loro terreni per la stagione del raccolto. (Res)