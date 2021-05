Armenia: si dimette il ministro degli Esteri Ayvazian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Armenia, Ara Ayvazian, ha annunciato le sue dimissioni. La decisione avviene mentre non cessano le tensioni tra Armenia e Azerbaigian lungo il confine comune, anche dopo la fine del conflitto dello scorso autunno nel Nagorno-Karabakh. La portavoce del ministero degli Esteri armeno, Anna Naghdalian, ha confermato le dimissioni del ministro Ayvazian, a soli sei mesi dall'inizio del suo incarico alla guida della diplomazia di Erevan, senza fornire tuttavia ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta. Le dimissioni arrivano dopo una riunione di emergenza ieri del Consiglio nazionale di sicurezza armeno, che ha discusso la situazione legata alle ultime tensioni lungo il confine con l'Azerbaigian. Secondo quanto rivelato nei giorni scorsi dal quotidiano "Hraparak", il ministro degli Esteri dimissionario sarebbe stato in disaccordo con il premier Nikol Pashinian riguardo una bozza di accordo trilaterale tra Armenia, Azerbaigian e Russia per istituire una commissione congiunta finalizzata alla demarcazione dei confini. (segue) (Res)