Armenia: si dimette il ministro degli Esteri Ayvazian (2)

- Il primo ministro dell’Armenia Pashinyan ha annunciato ieri che intende presentare un piano per la risoluzione pacifica della situazione di tensione al confine con l’Azerbaigian. "Presto presenterò un piano per la soluzione pacifica della situazione al confine. Sono sicuro che la proposta è reciprocamente vantaggiosa e fattibile in un breve periodo di tempo con il sostegno della comunità internazionale", ha scritto il premier su Facebook. Il primo ministro armeno, durante la riunione del Consiglio nazionale di sicurezza, ha inoltre proposto di schierare osservatori internazionali al confine con l'Azerbaigian. "Faccio appello alla comunità internazionale e la mia proposta è inviata anche alla leadership dell'Azerbaigian”, ha detto Pashinyan, chiedendo che “molto rapidamente le unità armate delle due parti ritornino simultaneamente ai loro luoghi di schieramento permanente, e che osservatori internazionali dalla Russia o dal Gruppo di Minsk dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) siano schierati lungo il confine". (segue) (Res)