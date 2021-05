Armenia: si dimette il ministro degli Esteri Ayvazian (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia ha fatto appello alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) per prendere “misure provvisorie” contro l’Azerbaigian, dopo il rapimento dei sei militari armeni al confine da parte delle truppe di Baku. Secondo quanto annunciato dall'Ufficio del rappresentante dell'Armenia presso la Cedu in un comunicato, "la richiesta presentata mira a garantire il rispetto dei diritti alla vita dei prigionieri, e il divieto di tortura previsto dalla Cedu”. Il premier armeno Pashinyan ha chiarito che Erevan non accetterà mai la presenza delle Forze armate azerbaigiane sul suo territorio. "L’Armenia deve utilizzare tutti gli strumenti possibili, compresi quelli internazionali, per risolvere la situazione al confine con l'Azerbaigian", ha affermato Pashinyan. "Questo incidente al confine è una grave violazione del diritto internazionale, e l'Armenia dovrebbe usare tutte le leve, comprese quelle internazionali, per risolvere la situazione", ha concluso il premier. (Res)