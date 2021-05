Covid: Costa, tampone gratis è questione di equità, ne ho parlato con Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tampone gratis per muoversi liberamente "è una questione di equità". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (NcI), ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "Finché non saremo tutti vaccinati è un'ipotesi che deve essere valuta", ha spiegato. "E' un tema in campo, ne ho parlato con il ministro Speranza, ma essendo un tema economico si deve parlare con il Mef. Credo si possa fare un emendamento al decreto Sostegni bis", ha aggiunto il sottosegretario. (Rin)