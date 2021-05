Iraq: delegazione irachena attesa presto in Iran per discutere di crisi idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione dell’Iraq si recherà a breve in Iran per discutere della crisi idrica in corso da alcuni giorni, legata alla forte riduzione dell’afflusso di acqua proveniente da alcuni fiumi che sgorgano in territorio iraniano. Lo ha annunciato il ministro iracheno delle Risorse idriche, Mahdi Rashid al Hamdani. Negli ultimi dieci giorni l’acqua proveniente dal territorio iraniano si è ridotta del 70 per cento nel bacino della diga di Dukan, nel governatorato di Suleimaniya, e addirittura del 100 per cento nel lago Darbandikhan, presso Halabja. Il calo dell’afflusso è dovuto alle precipitazioni insufficienti e alla carenza di neve, ha detto Hamdani, e l’obiettivo della delegazione – in base ai trattati internazionali – è chiedere all’Iran di concedere all’Iraq parte delle riserve di acqua disponibili. (Res)