Giordania-Egitto: premier Al Khasawneh incontra ministro Petrolio El Molla

- Il primo ministro della Giordania, Bisher al Khasawneh, ha incontrato ieri nel suo ufficio ad Amman il ministro del Petrolio e delle Risorse minerarie dell’Egitto, Tarek el Molla. Lo riferisce l'agenzia di stampa giordana "Petra". Durante l’incontro, il premier giordano ha sottolineato la profondità delle relazioni “storiche” e “strategiche” che legano i due Paesi in tutti gli ambiti e a tutti i livelli, sottolineando che esse rappresentano “un modello” di cooperazione bilaterale. In particolare, Al Khasawneh ha espresso apprezzamento per la collaborazione tra Il Cairo e Amman nel settore dell’energia, con particolare riferimento alla firma, nei giorni scorsi, di un’aggiunta al contratto per la fornitura di gas naturale e un’aggiunta al contratto per l’attivazione di un’espansione della rete del gas in Giordania. (Res)