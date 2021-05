Siria: intelligence arresta 14 civili in diversi quartieri di Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra di agenti dell’intelligence e della Sicurezza di Stato del governo siriano ha arrestato ieri almeno 14 civili in un’operazione condotta in due diversi quartieri della città di Aleppo, nel nord della Siria. Le forze di sicurezza hanno bloccato gli accessi e le vie di uscita dai due distretti della città ed effettuato incursioni in sei abitazioni private. Secondo il portale siriano “Enab baladi”, vicino all’opposizione al presidente siriano Bashar al Assad, i 14 sarebbero stati arrestati per non aver partecipato alle elezioni presidenziali, tenute lo scorso 26 maggio, e per averle criticate pubblicamente in quanto “finte”. (Res)