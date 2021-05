Medio Oriente: Consiglio diritti umani Onu avvia inchiesta su conflitto a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio per i diritti umani dell’Onu ha deciso ieri di avviare un’inchiesta internazionale sulle violazioni commesse in occasione dell’ultimo conflitto tra Israele e i gruppi palestinesi Hamas e altri nella Striscia di Gaza, e sulle violenze “sistematiche” commesse nei Territori palestinesi e in Israele. La risoluzione, approvata con 24 voti a favore su 47, è stata presentata dal Pakistan per conto dell’Organizzazione della cooperazione islamica, ed è stata discussa durante una sessione speciale di un giorno tenuta specificamente per discutere delle ostilità nell’enclave. In apertura, l’alto commissario Onu per i diritti umani Michelle Bachelet ha espresso particolare preoccupazione per “l’alto livello di vittime civili e feriti” causati dagli attacchi a Gaza. Mentre gli attacchi israeliani sull’enclave possono “costituire crimini di guerra”, il lancio indiscriminato di razzi da parte di Hamas è stato secondo Bachelet “una chiara violazione del diritto internazionale umanitario”. (segue) (Res)