Medio Oriente: Consiglio diritti umani Onu avvia inchiesta su conflitto a Gaza (2)

- Gli Stati Uniti hanno espresso "vivo rammarico" per la decisione del Consiglio per i diritti umani, secondo quanto si legge in una nota ufficiale della missione diplomatica Usa a Ginevra. "Abbiamo affrontato la recente crisi – spiega il comunicato - con un obiettivo chiaro: quello di porre fine al conflitto il più rapidamente possibile e fornire i necessari soccorsi umanitari ai civili. Ci impegniamo a lavorare con altri membri della comunità internazionale per creare le condizioni per una pace duratura e sostenibile e appoggeremo le azioni delle Nazioni Unite che uniscono le parti o promuovono la pace e la stabilità". La decisione odierna, secondo Washington “non contribuisce alla pace”. “Non aiuteranno a trovare soluzioni durature alle sfide nella regione, né forniranno maggiore dignità, libertà o prosperità né ai palestinesi né agli israeliani”, conclude la nota. (Res)