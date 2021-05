Bahrein: Banca centrale rinvia pagamento rate prestiti per altri sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Bahrein ha emesso ieri una circolare, diretta a tutte le banche e gli istituti di credito, per offrire l’opzione del rinvio delle rate dei prestiti concessi a individui o imprese per un periodo ulteriore di sei mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2021. In un comunicato, la Banca afferma che la circolare non prevede alcuna tariffa ulteriore per il rinvio, né un aumento delle rate o del tasso d’interesse. Secondo il governatore della Banca centrale, Rashid al Maraj, la decisione è stata presa in coordinamento e consultazione con il settore bancario. Obiettivo della misura è mantenere il sostegno alle diverse attività economiche del Paese, a fronte delle ripercussioni della pandemia di Covid-19. (Res)