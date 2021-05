Qatar: a marzo indice produzione industriale in aumento dell’1,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indice di produzione industriale (Ipi) del Qatar, che misura i cambiamenti nel volume della produzione di un paniere definito di prodotti industriali, ha registrato lo scorso mese di marzo un incremento su base mensile dell’1,4 per cento, nonostante la contestuale introduzione di nuove parziali restrizioni contro il Covid-19. Lo ha annunciato l’Autorità per la pianificazione e le statistiche (Psa) dell’emirato. All’incremento mensile fa fronte, d’altra parte, un calo su base annua dello 0,1 per cento. Secondo gli analisti ha pesato particolarmente la buona performance del settore manifatturiero, il cui indice ha visto a marzo una crescita mensile del 4,5 per cento, a fronte tuttavia di un calo dell’1,4 per cento su base annua. (Res)