- Per il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa (NcI), "bisogna trovare un protocollo per riaprire le discoteche". Parlando ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24, il sottosegretario ha sottolineato come il settore sia rimasto indietro, senza ancora una risposta. "Dobbiamo procedere sul riaprire i momenti di aggregazione", ha aggiunto. (Rin)