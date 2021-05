Difesa: viceministro Esteri russo Ryabkov, delusi da decisione Usa di non rientrare in Trattato Cieli aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è delusa dalla decisione degli Stati Uniti di non rientrare a far parte del Trattato sui cieli aperti, anche se la considera un passo prevedibile. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Ryabkov, parlando all'agenzia di stampa "Sputnik". Secondo il viceministro russo, tale scelta rappresenta un'occasione persa da parte di Washington per contribuire al rafforzamento della sicurezza in Europa. "Questa decisione certamente non ci rende felici, siamo delusi, in quanto gli Stati Uniti hanno perso un'altra opportunità per dare un contributo positivo al compito di rafforzare la sicurezza in Europa su basi ragionevoli", ha dichiarato Ryabkov evidenziando che, invece, Washington continua a lanciare "accuse infondate" nei confronti di Mosca. L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, ha deciso di non rivedere la decisione relativa all'uscita dal Trattato sui Cieli aperti con la Russia, dopo aver concluso che le violazioni dell'accordo da parte di Mosca e la mancata determinazione russa nel tornare a rispettarlo hanno minato definitivamente l'intesa. "Il comportamento della Russia, comprese le sue recenti azioni nei confronti dell'Ucraina, non è quello di un partner impegnato a rafforzare la fiducia", ha detto una portavoce del Dipartimento di Stato. (segue) (Rum)