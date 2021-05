Università: "Non ci ferma nessuno", 16 mila studenti coinvolti in campagna sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 16 mila studenti coinvolti nella campagna sociale "Non ci ferma nessuno", destinata alle Università italiane e che si è appena conclusa. “Sembrava impossibile e invece ci siamo riusciti. 'Non ci ferma nessuno', il nostro urlo di resilienza è stato più forte del Covid". Queste le parole di Luca Abete, al termine della conferenza stampa, per realizzare un bilancio del suo tour universitario 2021 appena conclusosi. La campagna sociale ha coinvolto, in circa tre mesi, gli studenti di dieci atenei collegati in streaming in altrettanti eventi condotti dall’inviato di Striscia la Notizia. "Dieci tappe, oltre 16 mila studenti coinvolti in un totale di oltre 25 ore di talk durante le quali abbiamo raccolto storie di resilienza capaci di alimentare la fiducia di tanti ragazzi provati ma non sconfitti dalla pandemia - continua Abete -. Lo abbiamo fatto in streaming, con il sostegno dei rettori delle Università italiane e con ospiti straordinari, capaci di coniugare, ognuno in un modo differente, il concetto di coraggio. Insomma una settima edizione che conferma quanto sia importante, davanti alle difficoltà, non arrendersi, insistere e urlare non ci ferma nessuno”. (segue) (Rer)