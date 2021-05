Università: "Non ci ferma nessuno", 16 mila studenti coinvolti in campagna sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approccio innovativo del format sta nel focus puntato non sulla ricerca del successo ad ogni costo, ma sull’analisi delle sconfitte, delle difficoltà e delle paure. Paure che, in questo momento storico, sono ancora più forti, specialmente tra i giovani. Nessuna “lezione di vita” ma un confronto sereno, partecipato e condiviso sull’importanza che può acquisire un insuccesso se trasformato in momento di studio e risoluzione dei propri errori. Il format si è confermato anche quest’anno come laboratorio creativo motivazionale che, sperimentando diversi linguaggi della comunicazione, ha diffuso i propri valori tra i giovanissimi. Tra le novità più apprezzate è stata la diffusione di 90 podcast quotidiani che , come un vero e proprio diario di bordo, hanno raccontato i momenti più intensi del tour. Luca Abete ha confermato l’impegno per la prossima edizione del tour, annunciando anche altri eventi che prenderanno il via nei prossimi mesi: “Mi piacerebbe ampliare il target dei ragazzi coinvolti. Sarebbe bello dedicare un tour specifico agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori. Ce lo chiedono in molti vivono un'età delicata, e sarebbe davvero bello poter fornire il nostro supporto anche a loro”. (Rer)