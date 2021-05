Auto: Brasile, Nissan annuncia stop produzione a causa della mancanza di componenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica giapponese Nissan ha annunciato di dover interrompere la produzione di veicoli in Brasile a causa della mancanza di componenti. In particolare l'azienda denuncia la mancanza di semiconduttori. La compagnia ha un unico stabilimento nel paese a Resende, nello stato di Rio de Janeiro, dove impiega circa duemila lavoratori. Secondo quanto reso noto al quotidiano "Valor Economico" dal nuovo presidente di Nissan Mercosul, Airton Cousseau, la società dovrebbe interrompere il funzionamento delle linee di montaggio per cinque giorni a giugno. "Stiamo avendo molte difficoltà, i nostri fornitori non sono in grado di prevedere quando saranno in grado di inviare i componenti", ha sottolineato il dirigente, ricordando che non rientra tra le politiche di Nissan produrre veicoli incompleti e di lasciarli sui piazzali in attesa dell'arrivo dei componenti. La produzione di semiconduttori è concentrata in Asia e l'industria automobilistica deve contendere la fornitura di questi componenti con quella dell'elettronica, che ne è maggior consumatore.(Brb)