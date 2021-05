Ue-Giappone: 27mo vertice bilaterale, comunicato congiunto fa riferimento a Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, hanno incontrato ieri mattina in videoconferenza il primo ministro giapponese Yoshihide Suga per il 27mo vertice Ue-Giappone, dove le due parti hanno istituito un'alleanza verde, che è la prima iniziativa bilaterale di questo tipo tra l'Ue e un Paese partner destinata ad accelerare un'azione per affrontare il cambiamento climatico e il degrado ambientale, promuovere la crescita verde e l'occupazione, e raggiungere un approvvigionamento energetico sostenibile e sicuro. "Il Giappone è uno dei primi Paesi che si è impegnato a raggiungere la neutralità climatica nel 2050. Come l'Unione europea, è molto impegnato negli obiettivi a lungo termine. E noi vogliamo lavorare insieme molto più da vicino su questo tema", ha dichiarato von der Leyen. "Ecco perché abbiamo iniziato la prima Green Alliance con il Giappone", ha spiegato. (segue) (Git)