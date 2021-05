Usa: "Nyt", procuratori indagano contatti tra Giuliani e funzionari ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procuratori federali statunitensi stanno indagando un ipotetico tentativo di funzionari ucraini di influenzare l'esito delle elezioni presidenziali del 2020, servendosi dell'ex sindaco di New York e legale dell'ex presidente Donald Trump, Rudy Giuliani. Lo scrive il quotidiano "New York Times", secondo cui le indagini sono state intraprese dalla procura federale di Brooklyn, e si concentrano sull'ipotesi che funzionari ucraini possano aver usato Giuliani per diffondere "informazioni fuorvianti" in merito all'allora candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, nel tentativo di assistere la rielezione di Trump. Secondo fonti anonime citate dal quotidiano, l'indagine risale agli ultimi mesi della precedente amministrazione presidenziale, e sarebbe tuttora in corso. Giuliani non sarebbe il soggetto dell'indagine, distinta da quella della procura distrettuale di New York che ipotizza a carico dell'ex sindaco il reato di violazione delle leggi che regolano le attività di lobbying per conto di soggetti stranieri. (Nys)