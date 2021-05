Usa-Cina: coordinatore Indo-Pacifico Campbell, "era del coinvolgimento è finita"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Stati Uniti e Cina sono oggi improntate ad una maggiore competitività, e "l'era del coinvolgimento e del confronto è finita". Lo ha dichiarato il coordinatore della Casa Bianca per le politiche per l'Indo-Pacifico, Kurt Campbell, commentando la decisione del presidente Joe Biden di ordinare un'indagine d'intelligence sulle origini della pandemica di coronavirus. "Il periodo comunemente descritto come del coinvolgimento della Cina è giunto alla fine", ha detto Campbell mercoledì 26 maggio. Secondo il funzionario, la politica degli Stati Uniti nei confronti della Cina opererà d'ora in poi sulla base di "una nuova serie di parametri strategici, e il paradigma dominante sarà quello della competizione". Le parole di Campbell paiono formalizzare la fine di un'era della diplomazia statunitense iniziata negli anni Settanta, e segnata dal tentativo di diverse amministrazioni presidenziali Usa di la progressiva apertura economica e sociopolitica della Cina tramite il confronto dialettico e il coinvolgimento di Pechino nei processi decisionali della comunità internazionale. (segue) (Nys)