Imprese: il conglomerato thailandese Cp acquista aziende agricole in Russia

- Il conglomerato thailandese Charoen Pokphand Group (Cp) ha investito 404 milioni di baht (12 milioni di dollari) nell'acquisto di allevamenti suini in Russia, anticipando una forte ripresa economica post-pandemia. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui il conglomerato ha effettuato gli acquisti per mezzo della sua unità di lavorazione degli alimenti, Charoen Pokphand Foods, e tramite l'acquisto del 100 per cento dell'azienda russa BiltOil e della sua sussidiaria del settore agricolo e alimentare. Le aziende agricole acquistate da Cp hanno una capacità di produzione annua di 2.600 scrofe e 63mila maiali da carne, oltre a 13mila tonnellate di grano annuo da destinare alla produzione di mangime per animali. (Fim)