Giappone: Covid, Partito liberaldemocratico chiede invio vaccini AstraZeneca a Taiwan

- Un comitato del Partito liberaldemocratico del Giappone (Ldp), la principale forza di governo di quel Paese, ha raccomandato l'invio a Taiwan di vaccini contro la Covid-19 acquistati da AstraZeneca, per assistere l'Isola alle prese con un numero crescente di contagi. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che cita un funzionario di partito anonimo. Taiwan, che lo scorso anno ha affrontato efficacemente la pandemia, è alle prese con la peggiore ondata di contagi sinora verificatasi nell'Isola, e appena l'un per cento della sua popolazione è stata vaccinata sino a questo momento, a causa delle difficoltà di Taipei nell'ottenere forniture di vaccini. Il Giappone ha autorizzato l'utilizzo emergenziale del vaccino di AstraZeneca la scorsa settimana ed ha negoziato l'acquisto di 120 milioni di dosi, ma non intende somministrarle immediatamente, a causa dei dubbi legati alle reazioni avverse imputate al farmaco. (segue) (Git)