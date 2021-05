Giappone: Covid, Partito liberaldemocratico chiede invio vaccini AstraZeneca a Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha apertamente accusato il governo della Cina continentale di aver boicottato l'accordo tra Taipei e la società farmaceutica tedesca BioNTech per la fornitura all'Isola di vaccini contro la Covid-19. L'accusa giunge nel contesto di tensioni montate negli ultimi giorni, con la Cina che ha accusato l'Isola di aver respinto l'offerta di vaccini cinesi per ragioni politiche. Taiwan ha ordinato sinora milioni di dosi di vaccini contro la Covid-19 da Moderna e AstraZeneca, ma ha ricevuto sinora appena 700mila dosi e vaccinato soltanto l'un per cento della sua popolazione, mentre nell'Isola aumentano i casi di contagio. La presidente taiwanese, Tsai Ing-wen, ha dichiarato ieri, 27 maggio, che gli ordini collocati da Taiwan presso AstraZeneca e Moderna sono stati "puntualmente bloccati". "Per quanto riguarda invece la tedesca BioNTech, eravamo vicini a siglare un contratto con il principale stabilimento tedesco (dell'azienda), ma a causa dell'intervento della Cina, ad oggi non esiste possibilità di chiudere l'accordo", ha detto Tsai. (segue) (Git)