Giappone: Covid, Partito liberaldemocratico chiede invio vaccini AstraZeneca a Taiwan (3)

- BioNTech ha rifiutato di commentare le dichiarazioni della presidente di Taiwan, limitandosi a ribadire il proprio sostegno "alla fornitura globale di vaccini". Sabato, 22 maggio, l'azienda farmaceutica cinese Fosun Pharmaceutical Group Co., con sede a Shanghai, ha annunciato di essere disponibile a fornire vaccini a Taiwan "come gesto di buona volontà". Proprio Fosun ha siglato con BioNTech un accordo in esclusiva per la commercializzazione dei vaccini con tecnologia mRna nella Cina continentale, ad Hong Kong, Macao e Taiwan. Tsai ha ribadito ieri che Taiwan intende acquistare vaccini solo direttamente dai produttori, o in alternativa tramite l'iniziativa globale Covax. (Git)