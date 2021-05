Usa: Covid, anche la California annuncia una lotteria per i vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La California ha organizzato una lotteria a premi multimilionaria per le persone che si vaccineranno contro il coronavirus, nel tentativo di imprimere una decisa accelerazione alla campagna vaccinale prima della riapertura completa dello Stato, fissata per il mese prossimo. Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha annunciato l'iniziativa ieri, 27 maggio. La lotteria prevede dieci premi da 1,5 milioni di dollari ciascuno per altrettanti californiani vaccinati contro la Covid-19, più una serie di altri premi di minore importo per un totale di 116,5 milioni di dollari. Diversi Stati Usa hanno annunciato iniziative analoghe nelle scorse settimane, ma quello della California è il monte premi di maggiore entità. Le autorità sanitarie della California stimano che 12 milioni di persone nello Stato non abbiano ancora ricevuto il vaccino pur avendone diritto; ad oggi circa 20 milioni di californiani hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro la Covid-19. (Nys)