Vietnam: Hanoi rimossa da lista trattamenti tariffari preferenziali dell'Uee

- l Vietnam verrà rimosso dalla lista dei Paesi beneficiari di trattamenti tariffari preferenziali da parte dell'Unione economica eurasiatica (Uee) a partire dal prossimo 12 ottobre. Lo hanno annunciato il ministero dell'Industria vietnamita e l'Agenzia vietnamita per la promozione del commercio (Vietrade). La rimozione del Vietnam dal Sistema di preferenze generalizzate (Gsp) dell'Uee rischia di causare pesanti ricadute sull'export del Vietnam verso Russia, Bielorussia, Kazakhstam Armenia e Kirghizstan. Vietrade ha raccomandato agli esportatori vietnamiti di premunirsi in vista del mutamento del regime di scambi. Il Vietnam è uno di 75 Paesi in via di sviluppo che verranno rimossi dalla lista di beneficiari del Gsp. L'interscambio commerciale tra Vietnam e Uee è aumentato del 6,5 per cento annuo a 5,2 miliardi di dollari lo scorso anno, nonostante la pandemia di coronavirus. La Russia rappresenta da sola il 93,7 per cento dell'interscambio tra il Vietnam e l'Unione economica eurasiatica. (Fim)