Afghanistan: Pentagono, ritiro truppe Usa procede più veloce del previsto

- Il ritiro delle forze militari statunitensi dall'Afghanistan procede “con leggero anticipo” sui tempi inizialmente previsti. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, parlando in audizione di fronte alla Camera dei rappresentanti Usa. "Posso riferirvi oggi che il ritiro sta procedendo a ritmo sostenuto, anzi leggermente in anticipo", ha il capo del Pentagono, senza però aggiungere ulteriori dettagli. Il presidente Usa, Joe Biden, ha ordinato a tutte le truppe statunitensi di lasciare l'Afghanistan entro l'11 settembre, in concomitanza con il 20esimo anniversario degli attacchi terroristici alle Torri gemelle da cui la guerra in Afghanistan ha avuto origine. Nel suo aggiornamento più recente, il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha affermato che il processo di uscita dal Paese è completato tra il 16 al 25 percento circa. Le operazioni di ritiro hanno incluso finora il trasporto di circa 160 aerei cargo C-17 dall'Afghanistan e la consegna di oltre 10 mila pezzi di equipaggiamento all'Agenzia per la logistica della difesa. Inoltre, sempre secondo quanto riferito dal Centcom, gli Stati Uniti hanno ceduto il controllo di cinque basi al governo afghano.(Nys)