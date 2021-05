Ecuador: sostegno Stampa interamericana a deroga "legge bavaglio" di Correa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione della Stampa interamericana (Sip) ha manifestato il suo sostegno al progetto di riforma della Legge sulla comunicazione dell'Ecuador presentato dal presidente Guillermo Lasso. "La Sip saluta l'invio in parlamento di un progetto che deroga l'attuale normativa sulla comunicazione introdotta nel 2013 dall'ex presidente Rafael Correa e conosciuta come legge bavaglio", si legge in un comunicato dell'associazione per la difesa della libertà di stampa che riunisce le principali testate della regione. "La Sip ritiene l'iniziativa del neo presidente Lasso come un passo positivo verso la libertà di stampa e la democrazia nel Paese", prosegue la nota. Secondo la Sip, la legge del 2013 "ha instaurato un regime di censura ufficiale contro i mezzi stampa e i giornalisti indipendenti attraverso l'introduzione di delitti di stampa e l'imposizione di sanzioni amministrative ed economiche". La Sip aveva definito la "legge bavaglio" di Correa come "il più grave retrocesso della libertà di stampa e di espressione della storia recente in America Latina". (segue) (Brb)