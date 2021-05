Brasile: avanzo primario da 16,4 miliardi di real ad aprile 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti del governo brasiliano - che includono i bilanci del dipartimento del Tesoro, della Previdenza sociale e della Banca centrale - hanno registrato un avanzo primario di 16,4 miliardi di real (2,6 miliardi di euro) ad aprile 2021. Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia, sottolineando che si tratta del miglior risultato per mese di aprile dal 2010. Nello stesso mese dello scorso anno i conti avevano chiuso in deficit per 93 miliardi di real (14,3 miliardi di real). Il miglioramento dei conti pubblici è legato all'aumento del gettito fiscale nel mese che ha raggiunto i 156,8 miliardi di real (24,3 miliardi di euro), in crescita del 45,2 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, associato a un taglio alla spesa per l'emergenza sanitaria legata alla pandemia. Con il risultato di aprile, il governo centrale accumula un avanzo primario di 40,9 miliardi di real (6,3 miliardi di euro) nei primi quattro mesi dell'anno. Si tratta del miglior risultato per il primo quadrimestre dell'anno dal 2012.(Brb)