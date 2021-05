Somalia: Usa accolgono con favore accordo su elezioni generali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari e presidenziali in Somalia si terranno entro i prossimi 60 giorni. È quanto prevede l'accordo siglato dal governo federale e dagli Stati regionali, che pone fine a mesi di stallo politico. Ad annunciarlo è stato il premier Roble il quale ha ricevuto forti applausi dopo aver annunciato l'accordo. In base all'intesa sarà lo stesso Roble, cui il presidente uscente Mohamed Abdullahi "Farmaho" ha delegato i poteri per la gestione del processo elettorale, il responsabile dell'attuazione delle questioni rimaste in sospeso e che avevano portato allo stallo nei colloqui, vale a dire l'elezione dei parlamentari del Somaliland, la riconciliazione nella regione di Ghedo e la formazione di un comitato di sicurezza elettorale composto da nove membri che includeranno i vertici della polizia federale, statale e della Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom). In precedenza fonti citate dall'emittente "Radio Dalsan" avevano riferito che la questione del Somaliland doveva ancora essere risolta dal momento che i rappresentanti di Hargheisa protestavano per l'assegnazione di soli cinque slot nella nomina delle squadre elettorali l'autoproclamata repubblica a livello regionale e federale. (Nys)