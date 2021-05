Argentina: Covid, nuovo record di contagi con 41.080 casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 41.080 casi nelle ultime 24 ore l'Argentina segna un nuovo record di contagi dall'inizio della pandemia di Covid-19. Il numero complessivo dei contagi sale in questo modo a 3.663.215, mentre con le 551 vittime dell'ultimo bollettino il totale delle vittime arriva a 76.135. Il numero di casi attivi pure segna un record, con 367.606 persone che risultano attualmente contagiate e un incremento dell'ordine del 15 per cento in meno di una settimana. Si tratta di numeri che indicano che il Paese sta ancora attraversando il picco della seconda ondata di contagi e che le misure restrittive adottate dal governo nelle ultime settimane non sono servite ancora a bloccare la crescita dei contagi. Altro dato che emerge è un aumento sostenuto dei casi anche nelle province e non più circoscritto all'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba). Il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva infatti sta diventando critico anche a livello nazionale, 72 per cento, mentre è del 76,4 per cento nell'Amba. (segue) (Abu)