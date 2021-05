Ue-Giappone: 27mo vertice bilaterale, comunicato congiunto fa riferimento a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato congiunto diffuso a margine del 27mo vertice bilaterale tra Unione europea e Giappone, svoltosi ieri in videoconferenza, è il primo nel suo genere a fare esplicito riferimento a Taiwan, rivolgendo un appello "alla pace e alla stabilità" attraverso lo Stretto di Taiwan. Lo ha evidenziato un portavoce del ministero degli Esteri giapponese, spiegando che il linguaggio utilizzato nel comunicato è analogo a quello della dichiarazione congiunta che ha coronato il summit alla Casa Bianca tra il presidente Joe Biden e il primo ministro Yoshihide Suga, lo scorso aprile. Nel comunicato diffuso ieri, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il premier Suga esprimono forte preoccupazione per la situazione di tensione nelle acque attorno alla Cina, ed esprimono "ferma opposizione a qualsiasi tentativo di mutare lo status quo e accrescere le tensioni". Il comunicato esprime anche l'ambizione dell'Ue di assumere un ruolo di maggiore protagonismo nell'Indo-Pacifico, anche tramite l'adozione, il mese scorso, di una strategia per la cooperazione con i partner regionali. Il ministero degli Esteri giapponese evidenzia anche il sostegno espresso da Michel e von der Leyen alla conduzione die Giochi olimpici di Tokyo. Il comunicato congiunto pubblicato ieri afferma che le Olimpiadi estive saranno "un simbolo di unità globale nella lotta alla Covid-19". (segue) (Git)