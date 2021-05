Ue-Giappone: 27mo vertice bilaterale, comunicato congiunto fa riferimento a Taiwan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader hanno adottato un'ampia dichiarazione congiunta, che copre i tre grandi pilastri delle discussioni della mattinata: questioni globali, relazioni bilaterali e politica estera e di sicurezza. "Sia l'Unione europea che il Giappone hanno dato contributi significativi al Covax per garantire l'accesso ai vaccini per tutti. L'Unione europea continuerà a sostenere gli sforzi per combattere la pandemia, anche esportando i vaccini", ha continuato von der Leyen. "È un segno di solidarietà e di amicizia con il Giappone che finora l'Unione europea ha autorizzato l'esportazione in Giappone di più di 100 milioni di dosi. Questo è approssimativamente sufficiente per vaccinare il 40 per cento della popolazione. E questo riflette i legami molto forti tra l'Unione europea e il Giappone", ha sottolineato. I leader hanno anche discusso della transizione digitale, della governance economica globale, dell'attuazione dell'accordo di partenariato strategico Ue-Giappone, dell'accordo di partenariato economico e del partenariato per la connettività, nonché del lavoro congiunto per affrontare le sfide e le opportunità nei rispettivi Paesi vicini, in particolare nella regione indopacifica alla luce della strategia recentemente adottata dall'Ue. (Git)