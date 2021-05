Rifiuti: assessore Roma, Zingaretti ora propone delibera di giunta, politicamente disperato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la sentenza del tar Lazio che ha bocciato l'ordinanza del presidente della Regione, Nicola Zingaretti propone una delibera di giunta per provare a commissariare Roma Capitale in materia di rifiuti. Zingaretti è politicamente disperato". Lo dichiara in una nota l'assessora ai Rifiuti e al risanamento ambientale di Roma Katia Ziantoni. "Voleva essere il candidato del Partito democratico a sindaco di Roma, ma il suo segretario l'ha scaricato, preferendogli l'ex ministro Gualtieri - aggiunge Ziantoni -. Pensava di fare campagna elettorale sulle spalle dei cittadini di Roma, imponendo alla Capitale l'indicazione di una discarica dentro il proprio territorio, ma i giudici del Tar hanno annullato la sua ordinanza. Ora, invece che incassare il colpo e contribuire alla risoluzione dei problemi creati dalla stessa Regione, prova l'ennesima e sgangherata mossa ai danni dei cittadini romani. Un comportamento irrispettoso sia nei confronti della magistratura amministrativa che, soprattutto, di tutti i cittadini che attendono una risoluzione tempestiva alle criticità provocate dalla chiusura delle discariche di Colleferro e Roccasecca", conclude l'assessore. (Rer)