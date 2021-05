Canada: Della Vedova, grazie a Trudeau per scuse a cittadini di origine italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ringrazia calorosamente il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, per le scuse formali agli italo-canadesi per il trattamento subito durante il secondo conflitto mondiale. Così il Sottosegretario con delega ai rapporti con il Paese nordamericano, Benedetto Della Vedova, a seguito dell’annuncio dato dallo stesso Trudeau nel suo intervento di oggi 27 maggio alla Camera dei Comuni. "Esprimiamo viva gratitudine per le sentite parole di solidarietà e stima offerte da tutti i parlamentari intervenuti oggi alla Camera dei Comuni", si legge nella relativa nota ufficiale. A seguito dell’entrata in guerra dell’Italia contro gli Alleati, il governo canadese dell’epoca internò centinaia di persone di discendenza italiana e dichiarò decine di migliaia di italo canadesi “stranieri nemici”, causando discriminazioni e sofferenze nella comunità. Della Vedova ha quindi espresso di essere orgoglioso “della collettività italo-canadese e del riconoscimento offerto al suo contributo nella costruzione dell’identità e nel successo del Paese”, facendo eco alle parole del Primo Ministro che ha ricordato come “i canadesi di discendenza italiana rappresentano una componente di valore della diversità che rende forte il Paese. Riconoscendo l’errore storico commesso nei confronti della comunità italo-canadese mostriamo anche il nostro rispetto al suo grande contributo alla nazione”. (Com)