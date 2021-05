Mozambico: concluso vertice speciale leader Sadc, decisione rinviata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il vertice straordinario della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (Sadc) chiamato oggi a discutere dell'eventualità di dispiegare una forza regionale a Cabo Delgado, in Mozambico. La decisione finale sul tema è stata rimandata ad un nuovo summit che si terrà il 20 giugno. A marzo, i militanti islamici hanno conquistato la città di Palma, nella provincia di Cabo Delgado, costringendo la francese Total a chiudere un progetto petrolifero in corso da 20 miliardi di dollari e a rimpatriare tutto il suo personale a causa degli attacchi e della diffusa insicurezza. Secondo fonti diplomatiche citate dal quotidiano locale "Carta de Mocambique", il presidente Filipe Nyusi sarebbe favorevole all'invio di un contingente di fanteria del Ruanda nella provincia di Cabo Delgado ma resterebbe prudente su un pieno coinvolgimento della Sadc da un punto di vista militare. Nyusi è stato a Kigali di recente, dove ha discusso con l'omologo ruandese Paul Kagame per discutere delle modalità del sostegno ruandese. Lo scorso fine settimana, intervenendo alla riunione del Fronte di liberazione del Mozambico (Frelimo, il partito al potere in Mozambico), Nyusi ha dichiarato ai membri del Comitato centrale che il terrorismo "è un fenomeno globale" e ha aggiunto che "nessun Paese dovrebbe essere considerato immune, o dovrebbe immaginare di poter combattere il terrorismo da solo", sottolineando la necessità di "salvaguardare la concentrazione degli sforzi bilaterali per combattere il terrorismo a Cabo Delgado". (segue) (Res)