Giustizia: avvocato Amara, ho fatto registrazioni su mia iniziativa

- Se vi fosse stato un incarico a registrare alcune persone “da parte della Procura, quest’attività sarebbe stata irregolare. Ci tengo a precisare che né il dottor Storari né la dottoressa Pedio mi hanno invitato a registrare alcunché. La decisione di registrare alcune persone, per fortuna l’ho fatto, è nata a fronte del furore investigativo di Storari, che è un bravo magistrato ma ingenuo”. Lo ha detto l'avvocato siciliano Piero Amara, ex legale esterno di Eni, in un’intervista a "Piazza Pulita" su La 7, in merito alla presunta loggia Ungheria.(Rin)