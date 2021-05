Perù: Covid, emergenza sanitaria prorogata fino a tutto giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Perù ha prorogato di un mese lo stato di emergenza a causa della pandemia di Covid-19 ed in vista anche del ballottaggio per le elezioni presidenziali del 6 giugno. Il decreto emesso dal presidente ad interim Francisco Sagasti dispone che lo stato di emergenza con scadenza il 31 maggio venga prorogato a tutto il mese di giugno. "Durante l'attuale estensione dello Stato di emergenza nazionale, l'esercizio dei diritti costituzionali relativi alla libertà e sicurezza personale, l'inviolabilità del domicilio e la libertà di riunione e di transito nel territorio, è limitato", si legge nel decreto pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Il provvedimento limiterà in parte lo svolgimento dei comizi dei due candidati che si disputano il ballottaggio, il comunista Pedro Castillo e l'ultra conservatrice Keiko Fujimori. Nel contesto dell'emergenza sanitaria, da marzo del 2020 in Perù è in vigore il coprifuoco notturno come misura preventiva per contenere la circolazione del nuovo coronavirus. Dall'inizio della pandemia si registra nel Paese un totale di 1.937.245 casi e 68.634 morti. (segue) (Brb)