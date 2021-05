Usa: Biden, ripresa economica riguarderà tutti i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica degli Stati Uniti dovrà coinvolgere in maniera diretta tutti i cittadini Usa. Lo ha detto il presidente statunitense, Joe Biden, commentando in un intervento a Cleveland, nell'Ohio, gli ultimi dati sull’andamento dell’economia Usa. "Dobbiamo fare altro oltre ad aumentare i posti di lavoro – ha spiegato Biden - Dobbiamo fare in modo che si rafforzi il legame tra il successo dell'economia e la gente che produce quel successo”. La misura del successo economico, secondo l’inquilino della Casa Bianca, non può essere data “solo dalla Borsa, dai profitti e dai salari dei manager”. Biden ha quindi aggiunto: "Io sono un capitalista, ma la mia misura del successo economico dipende da come stanno le famiglie della classe media. Nessuno può lavorare 40 ore a settimana e vivere in povertà”. Il presidente statunitense ha poi confermato la sua intenzione di finanziare il piano per le infrastrutture messo a punto dall’amministrazione con una maggiore pressione fiscale sulle fasce di reddito più alte. "Ci riprenderemo un po' di soldi di quell'1 per cento che ha tratto beneficio dai tagli alle tasse di Donald Trump”, ha detto Biden in riferimento al suo predecessore.(Nys)