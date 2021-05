Mozambico: concluso vertice speciale leader Sadc, decisione rinviata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta militare all’offensiva jihadista a Cabo Delgado è stata al centro anche del colloquio bilaterale avvenuto la scorsa settimana sempre a Parigi tra il presidente Nyusi e il premier portoghese Antonio Costa. Rilasciando dichiarazioni al termine dell'incontro, a una precisa domanda se il Mozambico sia disposto ad accogliere una forza militare francese e internazionale per combattere il terrorismo, Nyusi aveva risposto che “il terrorismo non può essere combattuto da soli” e ha precisato che “il Mozambico non ha mai rifiutato un sostegno” di questo genere. “La fase successiva dipende dagli accordi tra i Paesi”, ha tuttavia aggiunto, sottolineando di non poter dire cosa farà la Francia. “Il terrorismo non può essere combattuto da solo. È una forza globale (...) Non posso dire se la Francia contribuirà (con una forza militare) perché può essere solo la Francia a dire quello che può dare, ma quello che ho detto e che ripeto è che il terrorismo non si può combattere da soli e il Mozambico non ha mai rifiutato alcun sostegno. Il Portogallo, infatti, è in Mozambico con una squadra di uomini che lavorano con le forze di difesa e sicurezza, ma anche Paesi americani e Paesi africani”, ha detto Nyusi. (Res)