Libia: Di Maio domani a Tripoli in missione Ue, focus su ricostruzione Paese e migranti

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è atteso domani a Tripoli insieme all'omologo di Malta, Everist Bartolo, e al commissario dell'Unione Europea per il Vicinato e l'Allargamento, Oliver Verhelyi. Secondo quanto si apprende, è in programma un incontro con il premier libico Abdulhamid Dabaiba, la ministra degli Esteri Najla Mangoush e il ministro dell'Interno, Khaled Mazen, prima della visita a Roma prevista per lunedì 31 maggio. Fonti diplomatiche riferiscono che "la missione si pone l'obiettivo di avviare un percorso per definire il sostegno dell'Ue, con l'Italia capofila, alla ripresa socio-economica della Libia, con un importante focus sulle questioni migratorie". (Res)