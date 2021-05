© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certamente “fino al mio arresto il gruppo di potere esisteva ancora e sono pronto a parlarne con qualsiasi magistrato”. Lo ha detto l'avvocato siciliano Piero Amara, ex legale esterno di Eni, in un’intervista a "Piazza Pulita" su La 7, in merito alla presunta loggia Ungheria.(Rin)