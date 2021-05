Bolivia: ex presidente Anez su arresto Murillo, "castigare corruzione con tutto il peso della legge" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i documenti del tribunale Usa l'ex ministro del governo di Jeanine Anez, Arturo Carlos Murillo Prijic, 57 anni, ed il suo capo di Gabinetto, Sergio Rodrigo Mendez Mendizabal, 51 anni avrebbero ricevuto dai titolari dell'azienda "Bravo Tactical Solution" (Luis Berkman, 58 anni, Bryan Berkman, 36 anni, e Philip Lichtenfeld, 48 anni) una tangente di 602.000 dollari per la concessione di un contratto di fornitura di armi e munizioni non letali del valore di 5,6 milioni di dollari al ministero della Difesa della Bolivia. Secondo l'accusa i tre cittadini statunitensi avrebbero quindi riciclato i pagamenti ai funzionari del governo boliviano attraverso conti bancari in Florida e Bolivia e avrebbero effettuato un pagamento di 582.000 dollari in contanti a favore di Murillo e Mendez. Tutti e cinque gli imputati, conclude la nota, "sono accusati di un associazione a delinquere e riciclaggio di denaro". Se condannati, rischiano una pena massima di 20 anni di carcere. (segue) (Brb)