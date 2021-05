Bolivia: ex presidente Anez su arresto Murillo, "castigare corruzione con tutto il peso della legge" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la sua situazione personale, l'ex presidente Anez recentemente era tornata ad attaccare l'azione della magistratura denunciando la mancanza assoluta di prove a suo carico, oltre due mesi dopo esser stata messa agli arresti preventivi. "Sono passati oltre due mesi da quando è stata ordinata la carcerazione preventiva. Da quel momento i procuratori non hanno presentato neanche una prova che mi colleghi ai reati di cospirazione sedizione e terrorismo", ha detto Anez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La convinzione dell'ex presidente è che prove di una sua responsabilità nel "colpo di stato" denunciato dai suoi oppositori, non potranno essere trovate "mai". "Semplicemente, l'unica cosa che ho fatto è stata rispettare il mio dovere nella successione costituzionale, avallata anche dalla Corte suprema",ha affermato in riferimento alla presa in carico successiva alle dimissioni e alla fuga all'estero dell'ex presidente Evo Morales. "L'unica verità è che sono una prigioniera politica", ha aggiunto Anez. (segue) (Brb)