Iraq: Usa esprimono indignazione per violenze contro manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti esprimono indignazione per il fatto che "manifestanti pacifici scesi in piazza in Iraq per sollecitare riforme siano stati accolti con minacce e brutali violenze". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "La violazione della sovranità e dello stato di diritto iracheni da parte delle milizie armate danneggia tutti gli iracheni e il loro paese. Accogliamo con favore ogni sforzo del governo per mettere di fronte alle loro responsabilità le milizie, i delinquenti e i facinorosi per i loro attacchi contro gli iracheni che esercitano il loro diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica, nonché per i loro attacchi allo stato di diritto", si legge nella relativa nota ufficiale. (Nys)