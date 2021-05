Ecuador: sostegno Stampa interamericana a deroga "legge bavaglio" di Correa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'articolo 10 "si proibisce la censura preventiva di qualsiasi espressione, opinione o informazione diffusa da qualsiasi media", fatta eccezione per gli spettacoli che possano offendere i minori. L'esercizio della professione, si legge nell'articolo 13, si regge su "standard etici" che in "nessun caso" possono essere imposti dallo Stato. E "nessun mezzo di comunicazione, giornalista o comunicatore por essere punito per aver opinato o formulato critiche o denunce contro il potere pubblico". Contro queste azioni non sarà possibile "avviare procedimenti penali", potendosi solo ricorrere alla giustizia civile, nei casi in cui il lavoro del professionista si mostri dolosamente orientato a ledere diritti scritti nella Costituzione. Al tempo stesso si impedisce la tassazione sull'acquisto di beni utili ad esercitare comunicazione e si impone di limitare allo stretto indispensabile il numero di autorizzazioni preventive alle aziende che operano nel settore. (Brb)